刑事局南打破獲網路地下匯兌 逮3嫌扣押3千多萬資產！

2019-07-09 10:17

〔記者黃建華／高雄報導〕刑事警察局偵八大隊偵五隊今宣布偵破國內一起利用網路平台刊登「支付寶儲值」與代付「淘寶網」交易貨款等業務，涉嫌違法經營地下匯兌，6年來匯兌金額高達新台幣13億元，檢警搜索李姓等3嫌住處，聲請扣押存款612萬元與1間新北市房產等不法所得，總值約3186萬餘元，全案依違反銀行法與洗錢防治法擴大偵辦中。

刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊偵五隊今天指出，數月前發現，網路有交易平台刊登「支付寶儲值」及代付「淘寶網」交易貨款等業務訊息，招攬會員，該行為明顯涉及國外匯兌業務，經報請台北地檢署指揮偵辦。

經專案小組追查得知，該平台會員於該網站註冊後，即可儲值大陸支付寶的點數或代付淘寶網站之貨款，涉嫌從事兩岸地下通匯，該網站自2013年迄今匯出之金額高達新台幣13億元，嚴重影響金融秩序。

檢方指揮南打於本月3日執行對43歲蔡姓男、47歲李男及47歲徐女等人在新北與北市的住處、公司等地搜索，查扣相關犯罪證物，經清查李嫌等人犯罪所得資金流向及其動產不動產，聲請法院裁定後，扣押犯罪不法所得包括：銀行帳戶新台幣612萬元、新北市房產1處，總價值3186萬餘元。

警方呼籲，刑法沒收新制已實施，被告以外之第三人資產在特定條件下，若與犯罪有關也可以沒收或追徵，切勿以身試法從事金融犯罪，不僅得不償失，更可能連累家人。

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