法拍中國盜砂船3661萬 海巡署霸氣：你敢抽我敢扣

2019-07-09 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕連江地檢署5日拍賣涉嫌越界盜採海砂的2200噸中國籍抽砂船「海盛655號」，最後以3661萬元的價格落槌，這是連江地檢署拍賣查扣抽砂船的第2例，海巡署表示，只要中國抽砂船敢越界盜採，一定用盡辦法，連人帶船押回來。

中國籍「海盛655號」抽砂船在5月22日，侵入連江縣莒光鄉外海2.2浬處之公告限制海域，竊取海砂約2000噸，馬祖海巡隊展現以小搏大的勇氣，以35噸海巡艦艇，追緝總噸數高達2200噸的「海盛655號」，將「海盛655號」查扣，之後將盜取的2000噸砂石卸回海中，檢方依違反入出國及移民法、結夥竊盜罪嫌起訴中國籍連姓船長等9人，沒收抽砂船，並以3661萬元拍出。

海巡署臉書「海巡署長室 Coast Guard」表示，連江地檢署將這艘龐大的「鋼鐵怪獸」，以3661萬元高價拍賣出手，令國庫大豐收；海巡署指出，近來中國籍抽砂、運沙船仍不斷出現在我國海域上，日前「澎湖艦」就驅離21艘滯留未作業的抽砂、運砂船，強勢維護我海洋環境與權利。

海巡署強調，只要非法進入我國海域的船舶，一定強勢驅離；而膽敢進行抽砂作業的，只要海象許可，一定用盡辦法，連人帶船押回來，「你敢抽我敢扣」。

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