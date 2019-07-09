分析遭騙徵兆 竹警出招盼行員「關懷提問」

2019-07-09 09:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕詐騙案件層出不窮，55歲以上、突然解除定存、轉匯他行帳戶、提款欲投資房地產等，是警方分析受騙民眾最常見的情況；有鑑於金融機構扮演了攔阻民眾被害的最後一道防線，新竹縣政府警察局分送印製有民眾受騙徵候的滑鼠墊及鍵盤靠墊，期盼行員多一點「關懷提問」。

警察局表示，經分析民眾受騙的徵兆，常見包括年齡55歲以上年長者；平時甚少辦理臨櫃業務，突然解除定存或提（匯）款新臺幣15萬元以上，或境外匯款美元5000元以上；解除定存並轉匯他行帳戶，或民眾交易紀錄有3天內密集使用ATM提領情形。

被害人通常神情緊張、談話欲言又止；對於資金用途，陳述事項前後不連貫，向外四處張望。不時查看手機，或手機保持長時間通話。銀行門外、旁側有陌生人監看提款人行動且左顧右盼，行蹤可疑。

而受騙民眾領用現金回覆的理由，常見投資、購買房地產或土地、房屋修繕、兒女結婚、買車付款、子女就學或不願說明。

35歲以上女性突有境外匯款，受款帳戶為臉書或通訊軟體交友的對象所提供。而境外匯款回覆理由，常見投資、繳納海關扣押包裹費用、海外親人急用或不願說明等。

警察局長黃家琦表示，金融機構扮演了攔阻民眾被害的最後一道防線，民眾是否能保住畢生的積蓄，有賴於金融機構行員的「關懷提問」，從民眾的言談舉止之中，研判是否可能遭受詐騙，進而通知警方到場查證，及時攔阻民眾提匯款。

為此，警察局印製1000份有民眾受騙徵候的滑鼠墊及鍵盤靠墊，發給縣內各家金融機構提供行員使用，上面的圖例可供行員作為分辨民眾是否遭受詐騙的參考。

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