台14甲線清境農場路段 深夜大貨車翻覆木材四散！

2019-07-09 08:37

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉台14甲線清境農場幼獅路段，今天凌晨發生大貨車失控衝撞路旁店家設施之後翻覆的意外事故，所幸當時附近已無人車，吳姓駕駛雖一度受困車內，經警消順利救出送醫後也無大礙，目前現場尚未排除，警方也提醒用路人經過事故路段務必減速慢行。

警方調查，凌晨近1時，由吳姓民眾駕駛載運木材的大貨車，行經台14甲線約8公里幼獅旅遊服務中心前，疑似機件故障煞車失靈，由於正處下坡彎道，車輛失控向右偏移，高速撞進路旁的停車場及店家後翻覆，車頭也嚴重擠壓變形，駕駛則是受困車內動彈不得。

仁愛分局松岡派出所、仁愛消防分隊獲報前往搶救，先將吳姓駕駛救出，送台中榮總埔里分隊救治，全身多處擦挫傷，幸無生命危險，也還好當時夜深人靜，周邊也無人車，未造成其他人員傷亡，也是不幸中的大幸。

目前事故現場尚未排除，昨晚夜宿清境農場的遊客經過時看到現場一片凌亂，當場驚呆，直呼怎麼撞得這麼嚴重，還好事故不是發生在白天，否則後果不堪設想。

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