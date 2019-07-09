元配以尋短威脅 逼迫丈夫坦承外遇聯手告倒小三！

2019-07-09 08:22

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化縣的劉姓男子與羅姓女子交往多年，劉妻在友人告知下，竟爬上8樓並揚言跳樓，要脅丈夫坦誠一切，劉男迫不得已下只好將手機交出，劉妻看見2人使用LINE來聯繫，甚至有「乳頭都吸百次以上」等猥褻言語，立刻對羅女提告，法官審理後，判處她有期徒刑7月。

判決書指出，劉姓男子與妻子經營工廠，但他在2010年時認識羅姓女子，2人交往多年，劉男還以其公司為羅女加保勞工保險，引起劉妻的懷疑。

在2017年10月間，劉妻從友人的言談中得知丈夫有「小三」，而且正是來其公司加保的羅女，立刻找丈夫興師問罪，沒想到劉男不肯承認，劉妻一氣之下，竟爬上8樓並揚言跳樓，要脅丈夫坦誠一切。

劉男在迫不得已下，只好坦誠和羅女有染，從2017年8月以及9月間，汽車旅館通姦5次。為了證實確有其事，劉男還將手機交出，劉妻看見2人使用LINE來聯繫，甚至有「乳頭都吸百次以上」、「和你做愛很舒服」等猥褻言語。

劉妻立刻對羅女提起告訴，法官審理時，劉男坦誠一切，但羅女辯稱是遭對方以其裸照脅迫，才和他發生性關係。但法官認為，雙方頻繁以LINE來通訊，其中不乏熱戀中男女的隱私訊息，因此依劉男的供詞認定2人通姦5次，每次依妨害家庭罪判處羅女有期徒刑3月，合併判處有期徒刑7月。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法