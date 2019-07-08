殉職警未出殯 台鐵辦表揚大會 警界嘆：學弟屍骨未寒

2019-07-08 22:27

〔記者吳昇儒／新北報導〕25歲鐵路警察李承翰4日為了拯救火車乘客，與鄭姓兇嫌搏鬥不幸殉職。但他殉職才沒幾天，台鐵卻大動作表揚自家人應變得宜，讓不少警察在台鐵臉書該篇po文上痛罵，「為了鐵路警察殉職，我們一直想對策，壓力大到眼睛都快瞎了，你們還辦表揚？我學弟屍骨未寒啊！」也有人說，如果成功救了那個警察的命才值得表揚吧！

據了解，警政署明（9）日將針對李承翰殉職案件，召開檢討會議，但台鐵卻選在今日舉辦表揚大會，開場雖為殉職警默哀一分鐘，但仍引起不少警界同仁在下方留言痛批，甚至有警員直接在分局的群組內開罵，直言「氣到流淚、一條命ㄟ」、「屍骨未寒 頭七還沒過 辦什麼表揚大會」。

一名資深的陳姓警官表示，台鐵根本不該在這敏感的時機點舉行表揚大會，應該是要等學弟的後事辦好之後，整體責任檢討完，之後再來表揚真正有功的人員，而不是先找一推人出來表揚，會讓人觀感很不好，也讓人覺得台鐵就是要粉飾太平，趕緊讓事件落幕，避免事後被人追究相關責任。

台鐵「fun臺鐵」臉書貼文：

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