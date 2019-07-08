勞署撤銷參訓資格並命繳錢 男興訟抗罰遭駁

2019-07-08 19:25

〔記者溫于德／台北報導〕宋男3年前參加官方舉辦的民宿休閒農場職前訓練，但勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署後來發現，宋曾兩度參加多媒體設計等職訓，結訓90日內卻無就業紀錄，因此撤銷宋參訓資格並命繳回生活津貼6萬餘元；宋不服，提行政訴訟。台北高等行政法院審理後認為，勞署處分並未違法，駁回宋請求，可上訴。

判決指，宋男2016年6月13日至同年11月23日參加「民宿及休閒農場經營實務班（宜蘭）第1期」職前訓練，卻被勞動力發展署北基宜花金馬分署發現，他曾在2014與2015年兩度參加勞動署高屏澎東分署的多媒體相關培訓班，結訓90日內無就業效果或記錄，因而撤銷宋的資格並命繳回生活津貼6萬6028元。

宋男後來提起行政訴訟主張，職業訓練契約書對於何謂「就業效果」並無明確定義，且他已提供求職紀錄證明，代表有求職意願，僅是受限於年齡門檻，才無實際就職紀錄，只能參與公益作無償報酬，但仍符合就業效果。

宋男也告訴合議庭，他是身心障礙者，具有中低收入戶老人生活津貼社會補助，手頭拮据，先前領取的生活津貼已合理運用，若要繳回已領取訓練費用，將使生活受到巨大財產損失，嚴重影響生計。

合議庭審理後認同勞動力發展署北基宜花金馬分署處分，即宋男不符資格、不予錄訓等，因此勞署命宋繳回職業訓練生活津貼6萬6028元，並未違法，駁回宋的請求。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法