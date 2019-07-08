婦人摔傷迷航台南東山 20人漏夜山區搜救尋獲火速送醫

2019-07-08 18:32

〔記者楊金城／台南報導〕60多歲詹姓婦人6日凌晨1點多在台南市東山區南勢里大洋產業道路騎機車犁田，頭部摔傷，不知自己身在何處；其子報案後，消防隊、義消、警察、庄民和詹婦親屬計約20人，因詹婦報錯方向，眾人在反方向的東原山區搜救都找不到人，直到6日清晨5點多才由路人發現詹婦，搜救人員隨即趕到將她送醫。

詹婦女兒今天在東原地方臉書發文，感謝所有參與救人任務的警消和民眾，她說，在暗夜的深山裡，搜救既辛苦又不易，但你們不放棄任何一個角落的搜救，從半夜直到天亮，不放棄一秒鐘，我們一家人真的非常感恩。

詹婦是在5日晚間騎車從南勢里家中出外，往山下東原里要找大姑，深夜回家途中，在南勢里大洋部落的產業道路「犁田」摔傷。

因山區黑暗，詹婦受傷後也不清楚身在何處，其子在6日凌晨1點多接到媽媽的求救電話，因語焉不詳，搜救往反方向去。

東原消防分隊長陳中和、義消分隊長羅常化獲報後，趕緊帶領隊員陳國淵、蔡峰昌、賴哲璋、消防替代役男徐皓和擔任義消的庄民計約20人，分頭在東原山區產業道路搜救。

搜救過程也打手機給詹婦，就是講不出所處地點，搜救人員高聲喊叫，也吹哨子找詹婦，但就是找不到人，眼見時間一秒一秒流失，眾人焦急；幸好6日清晨5點多，有路過民眾開車經過詹婦摔車地點，趕緊報案救人，總算完成搜救任務。

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