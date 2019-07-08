謝明達無罪定讞 檢非常上訴開庭 聲請大法庭統一見解

2019-07-08 20:36

〔記者張文川／台北報導〕前台北市議員、現為中衛發展中心董事長的謝明達，被訴在19年前市議員任內收賄，歷審都判他有罪，去年最高法院自為判決改判無罪定讞；檢察總長江惠民不服，提起非常上訴，最高法院今召開準備程序庭，檢方認為最高院未經辯論就自為改判，是否違反法律程序？有必要釐清法律爭議，因此向承審法官聲請提案送大法庭統一法律見解，法官表示會由合議庭評議決定是否提案。

由於法律規定非常上訴的「不利益」不及於被告，因此就算非常上訴成功、最高法院未來判決撤銷原判決，謝明達仍將是確定無罪。

謝明達2000年被控收受捷運工程包商長發公司220萬元賄款，關說台北捷運人事，歷審均判謝有罪，其中更二審判刑10年2月為最重，更三審改判3年2月。

但最高法院認為，全案其他被告先前都已被判無罪確定，認定謝明達與長發負責人陳國華間的220萬元匯款是借貸關係，謝明達關說人事也沒有對價關係，罪證不足，去年8月自為改判謝明達無罪定讞。

最高檢察署不服，檢察總長江惠民去年10月提起非常上訴，認為最高法院未經言詞辯論就自為改判，恐已違反法定程序。

最高法院今庭訊時，蒞庭的最高檢訴訟組檢察官蔡瑞宗、吳巡龍主張，最高法院於此案沒有召開言詞辯論庭，也沒有新事實或新證據，只憑書面就認定謝明達無罪，違背經驗法則，如果可以這樣判，未來其他案件是否可比照辦理？請求法官提案至大法庭，以統一法律見解；主辦法官莊松泉諭知，全案候核辦。

檢方提出2項爭點：法律審可否直接變更事實審認定的重要事實而自為改判？三審可否不經辯論，就擅自變更事實審認定的重要事實？本案對於最高法院可否自行認定事實，有法律適用上的重大影響，建請法官提案至大法庭，做出統一的法律見解。

謝明達的律師反駁，最高法院的認定並未變更基礎事實，是在同一事實上進行法律評價；且最高院在第3次發回更審的理由中已指出，起訴事實無法明確認定謝有罪，但高院更三審仍未增加基礎事實，檢方也未提出更加有力的證據，最高法院因此才自為判決，並未違反法令。

主辦法官莊松泉諭知，已針對本案的法律見解，先行函詢學者專家，未來是否提案至大法庭，會由合議庭評議決定。

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