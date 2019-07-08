詐犯南韓監獄泡菜啃到怕 遣返回台吃到排骨飯痛哭

2019-07-08 15:58

〔記者許國楨／台中報導〕台韓警方前年首度聯手破獲一個詐團機房，其中22名台籍詐犯在韓國服刑假釋出獄上週五遺返回台時，由於他們在韓國獄中幾乎天天吃泡菜吃到怕，在機場終於如願以償吃到排骨飯時，有人竟忍不住痛哭流涕，讓警方不禁搖頭，早知如此，何必當初。

刑事局電信偵查大隊第二隊前年接獲線報，中部地區一個詐團長期潛伏海外，遙控在台幹部前往韓國等地區設立電信詐欺機房，並招攬成員以度假為由分批出境擔任機房一、二、三線人員，以假公安等詐騙老梗專鎖定中國民眾行騙匯款後，再指示台灣車手提領。

案經擴大清查，發現年約40歲的白姓首腦藏匿南韓，並在濟州島租下獨棟6層樓大樓設置詐騙機房，平日採集中式方式管理，隨即透過國際科駐南韓聯絡官協調，與南韓警方成立專案小組共同追查犯罪據點，並於當年底收網成功攻堅破獲。

當場逮捕白嫌在內的60人，其中51人為台籍犯嫌，7名中國人，2名韓國人，同時查扣行動電話104支、筆電15台及來不及焚毀的文件等相關證物，初估詐騙金額高達1400萬餘元。而相關犯嫌經韓國法院判刑3年至10年不等刑期，日前22名台籍犯嫌假釋出獄，在上週五自韓國搭乘「空中監獄」班機遣返回台。

這些詐犯說，在韓國服刑時，每天三餐都吃泡菜實在吃到會怕，難怪一抵桃園機場的第一句話就是「好想吃排骨飯」，警方提供便當給他們果腹時，有人邊吃竟流下眼淚。

第二隊隊長柯宏宜說，國人境外涉犯詐欺罪，本國司法有管轄權，即便在當地國服刑完畢，我國司法仍可追訴判刑，且新修組織犯罪防制條例已將詐欺集團犯罪納入，不僅刑責重且會處以強制勞動工作，呼籲民眾切勿以身試法，訊後將全案依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌移送法台中地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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