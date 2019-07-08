方仰寧震怒警插乾股 和美分局半數人事大地震

2019-07-08 15:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有史以來最大幅度的人事調整案！彰化和美警分局因為爆發2名資深員警插乾股按摩案，讓縣警局長方仰寧全面檢討各分局的人事，其中，首當其衝就是和美警分局，組長、所長、小隊長調整幅度超過5成！

和美警分局長金秋華今年5月1日才上任，偵查隊長唐國維在5月6日調任，在6月底爆發大霞派出所劉姓員警、一組金姓員警雙雙涉及插乾股按摩店後，原大霞所長與一組組長先行被調離主管職，6月28日換上蔡兆榮擔任大霞所長，張有麟擔任一組組長。

由於和美警分局爆發風紀案，都是資深員警，也讓方仰寧針對長期待在同一職位的現況進行討論，尤其是取締非法特種行業的一組組長，只要任滿3年一定都要調整，連帶全面檢討所長、組長、刑事小隊長，全縣調動約6、70人。

和美警分局則是首當其衝，調動幅度高居全縣之冠，也創下和美警分局的紀錄，偵查隊共有5個刑事小隊長，就調整了3個小隊長；和美警分局有5個組長，就調整了4個組長及勤務中心主任；7個派出所就調動大霞、和美、伸港等3個派出所的所長。

許多地方人士都說，現在和美警分局已是全新的「局」面，沒碰過一次大動作調動這麼多員警，但也希望藉由大幅度的人事調整，建立嚴謹的警紀，洗刷因插乾股案而重挫的警察形象。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法