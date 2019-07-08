同僚具甩副連長命令 二兵竟當出拳毆打

2019-07-08 14:42

〔記者溫于德／台北報導〕李姓士兵不滿同為二兵的吳男違反副連長命令，擅將吳拉倒在地後拳打腳踢；李到案後雖否認出拳打人，但士林地院依據相關證人證詞與驗傷單，認定李出手傷害吳，依傷害罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

起訴指出，李、林與吳三男均為前年2月8日入伍服役，同屬陸軍104旅步4營步1連，在台中市烏日區成功嶺營區擔任二兵。

前年3月2日上午，鄭姓中尉副連長、曹姓上士值星班長帶領全連士兵，前往成功嶺營區靶場準備進行射擊訓練，吳男經曹姓值星班長多次點呼才出列領槍，卻又未依副連長下達命令作動作，且在副連長下達「把槍交給我」命令時，堅不放手。

李、林兩男見狀擅自將吳男拉倒在地，並拳打腳踢，林更持軍隊鋼盔毆打吳，害吳手臂、臉部受傷；李、林後來均被依法起訴。

李男在院方審理時否認毆打吳男，辯稱：當時在軍中打靶時，吳在靶上拿槍，跟副連長有拉扯行為，他見狀上前制止，又見吳打另名士兵，他再上前將兩人拉開。

但合議庭根據多名證人證詞以及吳男驗傷報告，拒絕採信李男辯詞，認定李、林兩男共同傷害吳，審酌李、吳本是同連服役士兵，李因吳未服從副連長命令，擅自徒手毆打吳，造成吳身體傷害，事後還未達成和解，且至今否認犯行，依傷害罪判拘役30日，得易科罰金3萬元。

林男涉案部分則另案偵辦中。

至於吳男被控消極不領槍，又不依規定持槍，並拒甩副連長命令等事，經台北地院審理認定，吳男拒絕服從軍事命令，依違反陸海空軍刑法「違抗命令」罪論處，但考量吳男已認錯，判刑4月，得易科罰金12萬元。

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