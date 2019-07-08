君鴻酒店質疑拍賣程序異常快速 雄院駁斥：一切符合法定程序

2019-07-08 14:48

〔記者黃建華／高雄報導〕針對君鴻酒店質疑高雄地院拍賣程序異常快速，並急於將拍賣款項實行分配，並影響君鴻酒店歇業勞工權利保障等情事，高雄地院今天指出，有關該執行案早經君鴻聲明異議遭駁回，該院一切符合法定程序。

雄院指出，本案債務人君鴻酒店曾就禁止處分的資產得否拍賣一事，聲明異議，經民事裁定駁回終局確定。因此本案標的得以依據強制執行法相關程序進行拍賣分配一事，確無疑義。對於債務人仍表示不服，誠屬遺憾。

另君鴻酒店質疑本件執行案是否有拍賣程序異常快速一事，雄院指出，本案核定拍賣期日之間隔均合於法律規定，與多數拍賣案件時程相符，並無所謂「法拍程序的動作急如律令，異於尋常」之情形。

至於本件執行案是否有急於將拍賣款項實行分配部分，雄院指出，本案於今年3月14日拍定後，拍定人旋於3月28日繳足拍賣價金約新台幣54億，後經查報債權及稅捐等程序，本院定於今年7月8日為分配期日，以確認相關債權人之分配數額。因本件不動產金額龐大，手續繁雜，故分配期日距拍定人繳足拍賣價金之日，歷時3個多月，已略慢於一般案件時程，且分配期日並無實際發款動作，故無君鴻對外所稱「急於將拍賣款項分配」之情形。

此外，高雄地院今年6月3日製作之分配表，拍賣所得價金已不足以清償第一順位抵押權人之債權，無剩餘款項以供後順位抵押權人或刑事禁止處分進行分配與扣押。該分配表並已於6月12日分別通知最高檢察署及高等法院。從而，債務人聲明異議事項並不影響分配結果，故承辦股認為無需更正分配表及延後分配期日。

雄院指出，就後續法律程序：按對分配表異議未終結者，為異議之債權人或債務人，得向執行法院對為反對陳述之債權人或債務人提起分配表異議之訴；強制執行法第41條已定有明確之救濟途徑，無所謂「會來不及或徒勞無功」之情形。是以，本案債務人如仍有所主張，自應依法循正當法律途徑以求救濟。

另有關君鴻酒店歇業勞工權益保障部分：該院7月8日實行分配程序期日，僅為確認當事人間之分配數額程序，該日並無實際發款動作。之後若有勞工以資方積欠薪資、退休金或資遣費等為由向法院聲明參與分配，法院將依法審核保障屬於勞工及當事人之合法權益。

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