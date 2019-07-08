梨山黃姓婦人因失智 赤腳在山區走一天一夜

2019-07-08 13:59

〔記者歐素美／台中報導〕50多歲的黃姓婦人因患有失智症，5日深夜從位於梨山的葉姓同居人住家外出後即一夜未歸，葉男隔日著急報警，警方出動人員沿路挨家挨戶搜尋，終於在7日近午時於合歡溪旁樹下發現黃婦，葉男與黃婦當場相擁而泣，黃婦因赤腳在山區走了一天一夜，雙腳浮腫、多處破皮、傷口潰爛，隨即被送往梨山衛生所就醫。

葉男於6日下午3點多至梨山分駐所報案，稱同居的黃婦患有失智症，5日晚上11點多從住家外出即走失，遍尋不著，才請求警方協尋，並提供黃婦的相片、穿著、特徵等給警方，警方隨即與葉男到其住家附近搜尋及搜山。，

警方研判黃婦為徒步，應當走不遠，因山區較無路口監視器可供調閱，警方遂沿路挨家挨戶訪查，找到中興路4段清泉橋旁林道巷內1戶人家時，居民表示，曾見過特徵相似的婦女，因全身被雨水淋溼、狀似饑餓，便拿一塊麵包供其充饑，婦人拿了麵包後就自行離開，並沿林道巷山區走去。

梨山分駐所隨即擴大搜山，從林道巷1公里處往上搜尋至9公里的盡頭，至夜間11點多仍無所獲，隔天一早，警方再沿林道巷下方的合歡溪旁徒步搜尋，近午時終於在合歡溪旁的樹下發現黃婦，趕緊通知葉男到場，葉男一見黃婦，兩人相擁而泣，因黃婦赤腳在山區行走一天一夜，雙腳浮腫、多處破皮、傷口潰爛，警方隨即將她送往梨山衛生所就醫，葉男對警方協助深為感動，頻頻拭淚道謝。

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