君鴻酒店控拍賣程序違法應撤銷 嗆地院執行處「急什麼」？

2019-07-08 11:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕君鴻國際酒店董事長張慶輝，今由律師陪同、率多位資深員工出面控訴，指稱君鴻並非如高雄市長韓國瑜說的經營權轉移、而是被拍賣，但拍賣程序讓人質疑，想問問高雄地方法院民事執行處在「急什麼」？

張慶輝說明，韓市長上任後、觀光市場確有好轉，我們也很開心，很積極在努力經營但因為法院這樣的一個操作，不得不下這個決定（歇業），並要跟市府說明，市府發布訊息有誤，君鴻並不是經營權轉讓，宣布歇業則是為了幫員工爭取分配債權，確保600位員工權益。

君鴻聲明指出，高雄景氣轉好，君鴻有年營收10億元的能力，資產價值更達百億元，先前受到幸福人壽案件牽連、遭禁止處分，但法院執意逕行拍賣，執行後更火速完成禁止處分塗銷，想問問高雄地方法院民事執行處在「急什麼」？

君鴻認為拍賣程序違法，依法應該被撤銷，但考量今天（債權）分配程序已成定局，只能希望市府相關單位、拍定人能妥善照顧600位員工權益。

君鴻也提醒，如果這事件有任何公務員違法失職，一定追究到底、並請求國家賠償數十億元損失。

位於高雄重要指標景觀八五大樓內的君鴻酒店，上週五突然宣布歇業，引發各界關切，高雄市長韓國瑜事後解讀君鴻是經營權轉移，而經營權轉移是法院的判決，市府不方便評論；高市勞工局則說，君鴻員工六月薪水都已發放完畢，但大規模解雇應在60天前提出，君鴻涉及違反大量解雇勞工保護法，將裁罰10至50萬元。

君鴻酒店前身為「高雄金典酒店」，位在高雄市地標「八五大樓」中37樓至85樓，有590間房間，原業主幸福人壽董事長鄧文聰因積欠債務而被法拍，第三次法拍才由海霸王二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司、以54點4億元標下。

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