騎車躲太陽 這樣停等紅燈危險恐挨罰

2019-07-08 11:19

〔記者許國楨／台中報導〕爆熱夏天已到，不少騎士停等紅燈時常會在停止線前的大老遠路邊陰涼處躲太陽，警方表示，此舉已可認定是違規臨時停車可以開罰，雖然員警大多以勸導代替舉發，但警方還是強調，暫停於路口前蔭涼處，恐造成後方駕駛人閃避不及導致發生追撞等交通事故，騎士還是要負相關肇事責任，不得不慎。

夏天天氣熱，台中市最近有騎士停等紅燈躲太陽時被警察催促往前騎，因為沒陰涼處的最前方機車停等區沒車，後方樹蔭、建築物或公車陰涼處卻停許多機車，還有警察說不往前停就開罰單，讓騎士間互問「真的有依據開罰單嗎？」

此外還有騎士看到黃燈時，急著要找陰涼處暫停等紅綠燈，甚至停在紅線上，其實還是會造成後方駕駛人的困擾，不小心也容易發生事故，對此市警局交通大隊表示，路邊只要有紅線或是橋梁、圓環等等甚至是公車停靠站，都不可以臨時停車，民眾在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車，可依道路交通管理處罰條例第55條，處300元以上，600元以下罰鍰。

警方強調，若騎士停放距離路口不遠，多半用勸導方式並不會取締，但若是遭人拍照檢舉，仍會進一步依畫面認定後開罰，因此呼籲民眾勿因路口前遇黃燈、紅燈時，就暫停於路口前蔭涼處，不僅防止因此被罰款荷包失血，也可避免造成後方駕駛人閃避不及，致發生追撞等交通事故，騎士此時還是要負相關肇事責任，不得不慎。

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