不滿半夜噪音擾眠持利剪捅鄰居 判刑6年2月又判賠

2019-07-08 10:21

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名林姓男子不滿蕭姓鄰居家經常半夜傳出聲響，影響其睡眠，前年雙方理論時，一言不合，林男竟持園藝用的剪刀朝蕭男左腰捅了一刀，造成其脾臟破裂、左腎撕裂傷等傷勢，送醫撿回一命。林男因此吃上殺人未遂罪被起訴，一審被高雄地院判刑6年2月，林不服上訴二審被駁回。民事部分，則判他應賠償73萬餘元給蕭男。可上訴。

判決指出，林姓男子與被害人蕭男是鄰居，林因不滿蕭男一家常在夜間發出噪音，影響其睡眠作息，經多次溝通仍無效果，2017年7月27日23時37分許，因蕭家再度發出噪音，林男心生不滿，欲前往理論，且預見雙方有可能發生口角以至肢體衝突，遂將家中園藝用鐵剪刀藏放在褲子右後方口袋內，以備屆時作為武器使用。

嗣林男與在蕭男理論過程中，雙方一言不合起爭吵，林男之子聽到父親與人爭吵聲前來關切、勸阻，但林男仍因蕭男言語刺激，一時氣憤，自右後褲袋取出鐵剪刀衝向蕭男，朝其軀幹左側位置刺擊1刀後，雙方進而扭打，林男之子欲將雙方隔開，林男仍持續持鐵剪刀欲攻擊蕭男，之後蕭男的二兒子聽到父親與林男扭打聲亦攔阻才罷手。

受傷的蕭男經送醫救治後，經診斷受有左腰刀穿刺傷，脾臟破裂（後經手術切除）、左腎撕裂傷、左側血胸、左前臂裂傷等傷勢，幸好保住性命。

涉嫌持剪刀傷人的林男，則在警方趕抵後將鐵剪刀交由員警查扣。

林男經檢方偵查後依殺人未遂罪嫌起訴。

高雄地院一審，林男被依殺人未遂罪判刑6年2月。林男認判太重，上訴二審被駁回。蕭姓被害人另提起民事求償，高雄地院民庭近日判林男應賠償蕭姓被害人73萬餘元。可上訴。

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