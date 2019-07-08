少女遭「叔叔」襲胸摸下體 母竟哭求勿告男友

2019-07-08 10:02

〔記者王俊忠／台南報導〕少女小綺與母親及母親的蕭姓男友同住，蕭男竟於2013年7月某晚趁綺母不在家時，叫醒睡覺中的小綺摸胸、襲下體，小綺嚇得奪門而出，到母友家中告訴母親此事，綺母竟哭求女兒不要告蕭男。事後，小綺搬離蕭男家，但過幾年，未滿18歲的小綺到酒店坐檯陪酒被查獲，才向社工爆料幾年前遭母親男友猥褻一事、還說這事後很討厭男人。台南高分院依強制猥褻罪判蕭男4年徒刑，還可上訴。

判決指出，2006年起，蕭姓男子與小綺（當時約6、7歲）的母親交往，並與綺母、小綺及蕭男自己的子女一起住在台南市租屋處，蕭男與小綺之間具有家暴防治法的家長家屬關係。

2013年7月某日深夜11點許，蕭男明知就讀國中一年級的小綺仍未滿14歲，他趁著綺母與自己女兒不在家的機會，走到2樓小綺房間、將獨自睡覺的小綺強行拉起、欲拖到自己房間。過程中，小綺說要上廁所，蕭男就把小綺拖往廁所。

在蕭男把小綺拖往廁所之際，蕭一面強行把小綺穿的牛仔長褲脫下，把手伸進小綺的內衣與內褲裡，強摸胸部與下體得逞。小綺見狀跑出廁所、與蕭男拉扯，最後小綺掙脫跑下樓、光著雙腳邊跑邊拉上褲子，跑到母親友人住處找到母親告知此事。

事後，小綺再也未回蕭男住處同住並想控告蕭男，綺母竟哭著求女兒不要提告、邊講邊哭。小綺說，後來她到聲色場所坐檯陪酒被查獲，社工詢問她時，她說對男生很沒有好感，才全盤托出蕭男對她上下其手的齷齪事。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法