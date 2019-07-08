疑邊煮邊招呼客人 南投又見煮食火警意外

2019-07-08 08:15

〔記者謝介裕／南投報導〕煮食不慎引發火警意外又一樁﹗

南投縣竹山鎮某1家餐廳，昨晚廚師在料理佳餚過程中，還一邊忙著招呼客人，以致油鍋中的油質溶出的瞬間，造成火舌竄出向上延燒，不慎引發火警，造成廚房排油煙機、瓦斯爐、鍋子等廚具都受損，還好店家立刻取下餐廳裡頭的乾粉滅火器滅火，火勢才順利獲得控制，也無人員傷亡傳出，可說是不幸中之大幸﹗

南投縣消防局指出，案發第一時間，該局接到通報後，立即指揮竹山、鹿谷等消防分隊，出動消防車並群呼義消前來支援，不過，抵達現場時，店家已自行將火撲滅，消防人員深入現場，並確認無復燃之虞後才收隊。

據消防署資料顯示，「煮食」未注意用火安全，係火災發生原因的前3名，而油鍋起火也是每個家庭都有可能會發生的事，一般人第一時間所想到的都是「用水滅火」，但因油的密度比水小會浮在水上，此時，用水滅火反而會讓火燒得更旺，還好店家透過乾粉滅火器處理得當，否則，後果令人難以想像。

南投縣消防局竹山消防分隊也提醒民眾，燉煮食物時，如因忘記關火或沸騰後油水溢出，可能會有火苗造成油鍋起火的現象，當下就要趕緊蓋上鍋蓋、關閉瓦斯後，至少靜置2分鐘以上，以達到有效隔絕冷卻降溫，切記剛蓋上鍋蓋時，絕不可瞬間拿起，否則，極可能因空氣流入而再度復燃，值得民眾正視，避免類似意外發生。

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