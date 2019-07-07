大學生發文自稱刺殺韓粉 警追查要開罰

2019-07-07 14:24

〔記者陳建志／台中報導〕一名自稱是中部某大學的學生，6日晚上7點在Dcard社群網站貼文表示「我剛剛真的把一個韓粉刺到躺在血泊中」，因為在國民黨總統民調前夕，引發網友議論，不過警方調查後發現並無此事，該名發文者也在1小時後刪除貼文，警方表示該名發文者言論已違反「社會秩序維護法」，將追查身分後訪查動機開罰。

一名自稱是中部某大學的學生，昨天晚上7點在大學生為主的Dcard社群網站貼文表示「我知道大家都很想這麼做，但我剛剛真的把一個韓粉刺到躺在血泊中，不確定是否我會被通緝」，文章一出引發網友議論，發文者雖在1小時後刪文，不過已遭網友擷圖。

太平分局偵查隊長陳俊彥表示，經查並無刺殺韓粉的案件，該名網友的言論屬不實言論，已違反社會秩序維護法63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧」，可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰，將請學校校安中心和Dcard社群網站管理者，協助調查發文者身分，釐清發文動機依法處理。

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