繼雙刀客驚魂後 彰化鬧區又見暴走哥亮刀

2019-07-07 13:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕驚！彰化鬧區7天內出現兩名紅衣亮刀客！先是雙刀客在大埔路作勢要砍路人；昨天在永安街又出現暴走哥到超商，只因換零錢未果，就全場咆哮，員工立即報警後，暴走哥只好騎機車要閃離，離去之際，還從菜籃裡拿出一把菜刀，亮刀威嚇才離去！

彰化市6月30日晚間才發生雙刀客事件，所幸員警出動盾牌成功壓制；沒想到，7月6日凌晨4時又傳出暴走哥亮菜刀；短短1星期就發生2起鬧區亮刀案，讓民眾都心驚驚！

這起暴走哥亮菜刀事件，起因於身穿紅衣的暴走哥，昨天凌晨進入彰化市永安街超商要買東西，進去超商之前，滿身酒氣，還自摔安全帽。

根據了解，暴走哥表明要買菸，並說要換零錢，超商員工以零錢不足拒絕，暴走哥就開始全場飆罵與嗆聲，員工眼見情況不對，立即拿起電話要報警，暴走哥只好離去。

不過，暴走哥離開超商之前，不爽的對超商員工撂下「我記住你了、我記住你了」，結果一踏出超商要騎機車時，見到超商員工站在門口，隨手從機車菜籃拿出一把菜刀，亮刀向員工威嚇，才騎著機車閃離現場。

彰化警分局偵查隊長鐘振邦表示，警方接獲報案到場時，男子已經離開，初步了解是因為先前就有糾紛所埋下的怨懟，將會調閱監視器與傳喚相關證人來了解案情，針對亮刀部分，將會依法處理。

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