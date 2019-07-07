桃園會稽掩埋場大火燃燒逾3小時 消防搶救中、空品偵測正常

2019-07-07 11:43

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕位在桃園市桃園區虎頭山公園的會稽掩埋場，今天上午7點發生火警，桃園市政府環境保護局表示，市府接獲通報後立即調派21部消防車輛、62名消防人員及3部怪手前往搶救，目前火勢逐漸控制中，環保局也出動監測儀器持續監測附近空氣品質情形，並無明顯影響，建議附近民眾暫時緊閉門窗或是戴上口罩再外出即可，不需過度擔心。

桃市府環保局指出，市府接獲通報後立即調派21部消防車輛、62名消防人員及3部怪手前往搶救，目前火勢逐漸控制中，消防人員仍於現場持續灑水降溫，以免悶燒；現場無人員受傷受困，實際起火原因仍待消防局火調人員鑑識調查。

桃市府環境清潔稽查大隊長羅文林表示，會稽掩埋場是使用中的掩埋場，主要堆置桃園區的樹枝枯葉、風災後廢木料、廢棄傢俱及廢彈簧床等，並無放置家戶垃圾，廢棄物性質單純，以木材類為主。

同時，環保局也出動監測儀器持續監測附近空氣品質情形，桃市府環保局指出，目前監測結果，上風處揮發性有機物濃度約2.6ppm，下風處揮發性有機物濃度為5.9ppm，差異不大，且遠低於「勞工作業場所容許暴露標準」規範值（100 ppm），無明顯影響，建議附近民眾暫時緊閉門窗或是戴上口罩再外出即可，不需過度擔心。

另方面，桃市府環保局表示，為加強會稽掩埋場的公共安全，除了將加強場區消防設備改善，也會持續加強場區工作人員的防災教育訓練，預防火警再度發生。未來桃園市生質能中心設置完成後，將可有效進行掩埋場內木質廢棄物的去化處理工作，使一般廢棄物回收處理體系更完善。

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