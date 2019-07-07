高市湖內工廠大火 環保局最高可開罰500萬元

2019-07-07 09:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市湖內區1家塑膠工廠昨天深夜驚傳火警，消防隊漏夜撲滅火勢，環保局現場監測周界空氣品質，未發現有異常狀況，但因工廠原料燃燒產生明顯粒狀污染物，將依空污法第32條告發，開罰20萬至500萬元，等檢測分析報告，再決定開罰金額。

高市湖內區中正路昨深夜11時許1家塑膠工廠大火，現場不斷竄出濃煙，所幸未傳出人傷亡，消防隊出動人車，漏夜於現場滅火， 直至今凌晨1時56分火勢撲滅，至於詳細起火原因，仍待警消進一步調查。

市府環保局漏夜派員前往稽查，發現湖內區中正路振中企業有限公司因不明原因火災，導致該址倉庫內儲存塑膠原料燃燒，持續監測周界空氣品質，未發現有異常狀況，直至今凌晨1時56分火勢撲滅。

環保局表示，因該塑膠工廠原料燃燒產生明顯粒狀污染物，將依空污法第32條告發，至於起火原因由消防局火調人員調查中，將開罰20萬至500萬元， 還要等檢測分析報告，決定開罰金額。

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