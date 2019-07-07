被韓粉婦嗆「去死」後…知名煎餅店遭恐嚇燒店

2019-07-07 09:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕繼穿「翻轉高雄瑜起來」T恤的韓粉婦人，跑到鹽埕知名香蕉煎餅店咆哮，嗆罵「去死」後，又有網友留言「你x媽想罷免韓國瑜，小心我燒了你這家店」，已涉及恐嚇公眾罪，屬於公訴罪，高市警方將主動偵辦，鹽埕分局已加強該煎餅店家附近治安巡邏。

韓國瑜昨取消高雄造勢大會，改「高雄觀光日」號召韓粉來高雄旅遊，只要出示國旗等相關配件，特定店家消費就可享有優惠，但有店家更力挺罷韓行動，鹽埕區知名香蕉煎餅店貼文，只要穿國旗裝、國旗配飾來消費，原價70元的香蕉煎餅，特價「1000元」賣給韓粉，慶祝高雄發大財大發財特價。

不料，引發穿印有「翻轉高雄瑜起來」的T恤婦人不滿，失控嗆前去消費的女客「妳們這些小孩子哪裡懂？妳們懂甚麼？妳們去看一下韓國瑜做甚麼？」還罵「去死」等字眼，過程全被媒體拍下播出，據了解，女客是中部到高雄旅遊，只是網路上慕名而來，到這家煎餅店消費買餅，並未參加連署罷免韓國瑜。

高市警方今天證實店家已向警方報案，疑有韓粉在網路上在Google 店家評論上留言「你x媽想罷免韓國瑜，小心我燒了你這家店」，警方相當重視，因此留言已涉及公訴的恐嚇公眾罪，將主動報請檢方偵辦，除追查恐嚇留言IP位址，也加強轄區巡邏和治安維護。

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