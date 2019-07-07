獨家》水產大盤商賣「韓國魚」沒發大財 傳倒閉遭黑道討債

2019-07-07 06:21

〔記者王捷／台南報導〕自稱南部最大活體水產大盤瓏豐水產，3年前開始網路直播，去年看準政治商機，主打無刺虱目魚「韓國魚」，預估業績上看800萬元，但在台南打「韓國魚」牌似乎沒有發大財，7日還傳出倒閉，業者在台南安平區、安南區的公司遭黑道包圍，一名配合廠商出面說明，倒閉一事是真的，瓏豐欠下8000多萬債務，他也是苦主之一，懷疑是週轉不靈，記者致電給瓏豐執行長蔡志祥，電話始終關機中。

瓏豐水產的執行長蔡志祥，去年受訪時曾說自己在貧困的單親家庭中成長，自己是長子，但國中時因為家庭經濟不好，被迫輟學出去討海，他從一艘小竹筏起家，直到4年後擁有4艘百噸大船，從低收入戶搖身變為億元水產大亨，打造中南部最大的水產帝國。

但是，這個帝國疑似這1、2年出現危機，原本瓏豐在安南區四草大橋旁起家，設置水池活養龍蝦、帝王蟹，並出海捕撈大鮪魚等高級水產販售，蔡志祥挪出小空間做餐廳，但可能急著擴張，在安平租了辦公室，並在安平港區開設瓏豐旗艦店做桌菜，推出澎派海鮮拼盤，還與台南市區漁會合作，線上直播賣水產，主打無刺虱目魚「韓國魚」。

雖然蔡志祥自稱線上直播商機上看800萬，但從那時候開始，有配合水產廠商就發現，蔡志祥收了水產，但近百萬貨款卻要拖過一個月，雖然在其他行業貨款拖過一個月感覺還好，但是在水產交易上，由於國際市場價格每週會浮動，所以通常是單週或是雙週結帳，也因此蔡志祥拖款的行為在業界傳出壞名聲。

有廠商要找瓏豐討款時，還曾經被會計反嗆「有錢就會給」，最後蔡志祥還出面回應，自稱是目前跟銀行貸款，現金都卡在銀行裡，至少2週才可以提領現金，讓廠商沒想到的是，瓏豐無預警在7日倒閉，有債主找上安平辦公室才知道，半個月前辦公室就退租了。

討債的黑道份子，聚集到安南區餐廳與安平的旗艦店，逼迫瓏豐簽下讓渡書，警方指出，有搜集到這個情資，但是沒有鬧事，晚間也派出警員守望，不過有受害者透露，目前安平餐廳只留下少數員工，安南區倉庫與水池，僅留下外勞看守，但是大門緊閉，水產王國是否一夜間崩壞？記者多次致電給蔡志祥，但電話保持關機。

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