遭「鬼移車」吃違停罰單 男大生報警「抓鬼」想提告

2019-07-06 23:56

〔記者王捷／台南報導〕有個男大生5日晚間到警所報案，自稱遇到「鬼移車」，他的機車停在付費停車格3天，前兩天還有收到停車繳費單，到了第三天卻收到違停舉發單，想揪出到底是誰這麼沒公德心，為了停車把他原本停在停車格內的機車移出來？不過，警方向他告知，可能未達強制罪還有毀損罪條件，請他先到交通組申訴，看能否撤銷罰單。警方今天說，如果要追究法律責任，可能可以往民事侵權行為提告。

男大生昨晚報案，自稱遇上「鬼移車」，還拿到違停罰單，警方起初搞不清楚狀況。男大生解釋，他每次返家都騎機車到火車站，停路邊收費停車格，但每次都被移車，讓他很生氣，因此習慣拍照存證。

大約4天前，男大生將機車停在停車格後回家，昨天回台南赫然發現，機車不但被移位，車上除了停車2張停車繳費單，還夾了一張違停逕行舉發單。他向警方說，停車繳費單日期還有停車時拍下的照片，可以證明他原本停在車格內，事後被人移到停車格外，害他被開違停罰單，想揪出到底是誰「鬼移車」提告。

警方說，如果他一開始就違停，不可能收到停車繳費單。不過警方也提醒男大生，如果是要提告依強制罪，必須要有強暴、脅迫的手段，他被移車沒有到達毀損程度，因此建議他先去分局交通組或交通局申訴，看能不能撤銷罰單，如果想揪出沒有公德心的騎士，可以依據民事侵權行為，向移車的人求償。

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