胡志強認美警執勤暴力但安全 比「要錢給錢、要人給人」更貼切

2019-07-06 15:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕鐵路警察李承翰值勤時被刺殉職，前台中市長、現任旺旺集團副董事長的胡志強，今天清晨於臉書中有一番感觸，他認為此時應該「全面攤開制度、機制與資源，做更審慎的評估修正及補強」，他進一步說，他認為美國警察的執行方式，雖然比較暴力，但以執勤警察的安全來看，「美國方法確實合理有效」，可以成為台灣檢討警察執勤標準作業程序（SOP）的重心，應該比「要錢給錢、要人給人」更貼切。

胡志強撰文指出，鐵路警察李承翰殉職，他心中不忍與悲慟，但在此同時，「我們更應該全面攤開制度、機制與資源，做更審慎的評估修正及補強」、「警察們需要全民的溫暖與支持！謝謝你們，辛苦了！」

他指出，他本來不想提美國警察的執行方式，畢竟美國警察比較暴力，可是以執勤警察的安全來看，「美國方法確實合理有效（電影上都看得到）」，雖然比台灣警察暴力，也不是百分之百成功，但總可以成為台灣檢討SOP（標準作業程序）的重心，應該比「要錢給錢、要人給人」更貼切。

他強調，誠心希望警方好好檢討，「逝者李媽媽不是說希望他是最後一個如此殉職的嗎！偉大的員警，偉大的媽媽！真真實實覺得對不起他們！」

對此，多數網友持肯定態度，另有網友認為，台灣的法律及制度包容加害人比較多，卻對警察、民眾不公平也不安全，例如某位網友的母親無端被吸毒精神異常的女鄰居毆打，到現在拿女鄰居一點辦法也沒有，告她「不會出庭也沒用，更何況是賠償？」連警察都沒輒，被打的人只能自認倒霉。

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