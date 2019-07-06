夜宿消防隊 學童體驗消防生活好特別

2019-07-06 15:35

［記者廖雪茹／新竹報導］看過消防人員打火，但應該沒住過消防隊！新竹縣政府消防局舉辦的暑期消防夏令營，首度規劃2天1夜「夜宿消防隊」活動，讓學童除了認識消防隊員的工作內容，更深度體驗打火弟兄的生活方式，首梯今天結束，迴響熱烈。

暑期消防夏令營首度規劃5、6日及12、13日兩個梯次，在消防局第一大隊舉辦。除了防火教育，營隊安排參與學員垂降體驗及團康課程暖身，讓學員相互熟識，之後分成3組，分別在3個大隊進行各式消防工作體驗，如消防著裝及射水操作、各式車輛裝備介紹及操作、救護工作等。

透過夜宿消防隊，學員們有機會實地了解消防人員24小時待命的生活方式，還安排緊急出勤任務，在勤務警鈴聲響起時，突然緊急集合後出勤，進行滅火勤務操作及救護情境操作；一連串的體驗活動，學員們反應十分熱烈，也對消防工作有更進一步的認識。

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