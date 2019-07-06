「女上男下」太激烈 小三扯痔瘡剛開刀無法車震

2019-07-06 00:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕66歲李姓男子才跟前妻再婚1個月，就搭上小20歲的白女搞曖昧，兩人還一同開車到一處農舍旁空地進行車震，正以「女上男下」姿勢時，被李妻當場抓姦，白女推稱她昨日剛開完痔瘡結紮手術，傷口未癒，無法進行激烈的性交姿勢，但白女說詞不被法官採信，仍依相姦罪判刑4月，可易科罰金。

判決書指出，2017年9月26日李男與前妻復合再婚，同年10月29日李男載著白女到一處偏僻農舍進行車震，殊不知李妻與友人已跟車尾隨，兩人在車內進行「女上男下」動作時，白女察覺車外有人偷拍，急忙跳開，衝下車跟李妻理論，拉扯間還把李妻手機摔落地面導致面板毀損，李妻氣得報警提告相姦與毀損。

白女於審理庭時否認有相姦、毀損犯行，辯稱當天車子還沒停穩，李妻就來了，也說李男糖尿病很嚴重，不知道有沒有性功能，當晚沒有發生性行為等語，還表示直到去年底出庭時才知李男再婚；其辯護律師也出示醫院診斷書，證明白女於前一天10月28日才到醫院進行痔瘡手術，怎麼可能像李妻所說，在車內以「女上男下」激烈性交姿勢，而不擔心傷口破裂影響術後癒合。

不過李男在偵查時就坦承兩人確實有「車震」，表示「當時還在做愛時突然發現燈光亮起，然後我們就嚇到了」，庭訊時證稱「我跟白女在農舍那裏就是在搞而已，她在上面我在下面，搞到一半，她說怎麼會有燈光，我才起來看，是我太太進來…」、「那晚我們確實有性交，在後座椅子，當天沒有射精。」

法官審理問李男，糖尿病是否影響性功能？李男稱服藥5、6年，屬輕微，李妻也證稱，李男還是有性能力等語，法官也認為，白女痔瘡是長在肛門，痔瘡手術後並非不能以陰莖插入陰道方式進行性行為，不足以作為有效認定。

法官審酌，白女介入他人婚姻，實屬不當，又於遭發現相姦行為現場毀損告訴人手機，因此依刑法相姦罪判處4個月有期徒刑，另外依毀損他人物品罪，處拘役20日，皆可易科罰金，全案仍可上訴。

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