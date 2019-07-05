台20線南化路段嚴重車禍 1傷2命危送醫搶救中

2019-07-05 19:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台20線台南市南化路段今天下午發生自小客車與小貨車的車禍，現場1人還摔出車外，掉落路邊溝渠，已有2人命危，1人骨折，消防隊員全力搶救中。

車禍發生在下午5點50分許，在台20線47公里處1部自小客車與1部小貨車發生車禍，因撞擊力道大，小貨車乘客摔出車外，掉落溝渠，2名駕駛都受困，消防隊獲報，派出6車、12人趕往搶救。

消防隊員趕到現場時，小貨車乘客與自小客車駕駛等2人已無生命跡象，小貨車駕駛骨折，但意識仍清楚，全都送醫搶救中，事故原因與肇責，警方正調查、釐清。

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