三總醫生遭患者持球棒攻擊後仍持續看診 院方遺憾籲多溝通

2019-07-05 13:39

〔記者林欣漢、林嘉東／基隆報導〕三軍總醫院基隆正榮分院今天上午發生患者不滿被醫生觸診，持球棒毆打醫師的門診暴力事件，受傷的泌尿科醫生世木村在治療過後，仍持續為病患看診，三總副院長李明勇說，對醫院發生的暴力事件感到非常遺憾及震驚，呼籲民眾有狀況要找醫護溝通或透過申訴管道，不要訴諸暴力，是下下策。

目擊者指出，今天上午8點40分左右，33歲陳姓患者進入三總基隆分院泌尿科看診，疑不滿被泌尿科醫生觸診後，到車上拿木製球棒返回診間，重擊醫生世木村右上臂、右背部，護理師及候診民眾立即呼叫保全前來制止陳男，由警方將陳男帶回警局偵訊。

世木村雖然被打到淤青挫傷，頭部、手部腫脹，在治療後仍持續在診間為病患看診。三總副院長李明勇說，陳男持木棒攻擊醫生頭部，還好醫生反應快用手護住頭部，對院內發生暴力事件感到非常遺憾及震驚，犯案動機還在請警方了解中，提醒民眾要找醫護溝通或透過申訴管道，不要訴諸暴力。

三總基隆分院護理科主任許瀚仁說，統計近5年來發生的7、80件的急、門診暴力事件，醫護人員大多數都是頭部受傷，預防暴力最重要的是溝通，醫病關係在進行檢查尤其是侵入性檢查時，要詳盡告知、確認病患的意願，旁邊要有第三人的陪伴，一旦發現病人有攻擊傾向時，要立即遠離，不要試圖制伏對方、搶奪武器，趕快離開求援，不要留在現場與病人搏鬥，並用手邊的點滴架、病歷本、電話等工具，保護頭部、心臟等重要部位。

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