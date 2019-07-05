澎湖行車糾紛 遊客糾眾尾隨民眾返家引爆衝突

2019-07-05 12:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖繼復康巴士行車糾紛，遭遊客圍堵砸車事件後，再傳一群未成年遊客騎乘電動自行車，停等紅燈之際，因擋住道路遭民眾按喇叭示警，竟尾隨民眾返家，險引爆大規模衝突，所幸當地里長及民宿業者出面阻止，雙方握手言和。

據了解，7月3日晚間6時20分，6人分騎3輛電動自行車，由興仁民宿欲騎往馬公用餐，在興仁國小對面百世多麗倉庫停等紅綠燈，由於3輛機車並排停靠左邊，一名水泥工人開著貨車下班欲轉入返家，被機車並排擋住去路，因此鳴喇叭示警，不料引發6人不爽，竟一路尾隨貨車。

當貨車司機返家後停放車輛下車，6人立即高呼就是他，並一擁而上圍住司機，作勢欲攻擊司機，司機也不是省油的燈，從車上拿出工具自衛，其餘4人見司機手上有武器，旋即逃之夭夭，剩下2人在場，遭到當地民眾團團圍住，民宿業者及興仁里長王太平聞訊也趕抵現場，排解糾紛。

由於少年家血氣方剛、口氣不佳，還揚言要找人討公道，一度讓現場氣氛劍拔弩張，民宿業者急忙代其道歉，司機認為不要被欺負就好，也不願將事件鬧大，所以同意其道歉，但轄區派出所為安全起見，仍前往民宿製作相關資料紀錄，同時當晚會同社區巡守隊展開社區密集性巡邏，防止趁機鬧事，而涉嫌鬧事遊客已於4日離境，事件才圓滿落幕。

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