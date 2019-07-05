過氣電競選手搞網拍三角詐騙 涉違反洗錢防制法起訴

2019-07-05 12:15

〔記者錢利忠／台北報導〕過氣電競選手張惟勝，3年前開始涉嫌網拍三角詐騙，先冒充手機網拍賣家，另扮假買家到拍賣網站向他人購買遊戲點數，讓有意向他購買手機的買家，匯款到出售遊戲點數的賣家，他詐得遊戲點數後，再提升遊戲角色價值轉賣牟利；台北地檢署認為他利用網拍詐欺洗錢漂白，今依違反洗錢防制法將他起訴。

檢警依據被害人報案資料分析發現，2017年5月至12月間，至少有47名被害人於臉書、旋轉拍賣網路平台，向暱稱Dan Brossur、羅佑恩、張惟勝、Villy Hans、陳鴻鈞、陳柏毓等賣家購買球鞋、IPHONE手機、魟魚、相機、衣服、褲子、空拍機、遊戲點數卡、手錶、血紅龍、鸚鵡等各類多樣性商品，買家匯款至賣家指定帳戶後遲遲未收到商品，聯繫賣家無回應，才驚覺遭詐騙，總計遭詐騙金額達47萬7451元。

檢警調查，臉書暱稱Dan Brossur、羅佑恩、張惟勝、Villy Hans、陳鴻鈞、陳柏毓等賣家，均是一人分飾多角的張嫌，他常利用更換暱稱或以新台幣2500元代價，收購他人臉書帳號，企圖隱匿其真實身分。

他為了吸引買家，商品均以市價7至8折出售，當買家上當時，他再向遊戲點數賣家購買遊戲點數，待遊戲點數賣家提供匯款帳戶後，他再將金融帳戶轉交被害商品買家匯款（未將商品出貨），最後造成遊戲點數賣家的帳戶遭凍結。

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