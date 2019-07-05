24刀刺死老婦 水電工謀財害命判無期定讞

2019-07-05 11:09

〔記者張文川／台北報導〕水電工黃元鴻前年11月到73歲在莊姓獨居富婆住處討論裝修事宜，竟起貪念，持預藏水果刀狂刺24刀殺害莊婦，再以砂輪機鋸開保險櫃搶走現金6萬多元，手段兇殘，一、二審皆考量黃男審理時當庭下跪道歉，有悔意，判處無期徒刑，褫奪公權終身；最高法院仍判無期徒刑，全案定讞。

由於二審一併宣告沒收黃男的不法所得6萬7000多元，但最高法院認為這筆錢是被害人的，應發還被害人家屬，而非沒收，因此今撤銷二審判決，自為判決，刑度仍處無期徒刑、褫奪公權終身，沒收犯案水果刀等工具，但不沒收這筆錢。

判決指出，34歲黃元鴻與妻子離婚後獨自照料7歲兒子，住在松山區，在姨丈開設的水電行工作，距莊婦住家僅200多公尺，先前就曾到莊婦住處修繕，知道莊婦有一個保險櫃。

黃男2017年11月11日接獲莊婦通知，要他隔天討論裝修水電細節，當晚6時他先到廣州街跳蚤市場買了1把水果刀，隔天下午到莊婦家裝修水電，趁莊婦在廚房時，持水果刀朝她全身猛刺24刀，再以平時工作用的砂輪機切割保險箱，盜走裡頭的6萬7000元逃逸。案發後，黃男頻上酒家吃喝玩樂，1個多月就錢財散盡。

檢方認定黃男因積欠債務，犯案前又專程買刀，又砍殺莊婦多達24刀，手段兇殘，認定黃男預謀犯案，依強盜殺人罪起訴。

黃男一審時一度辯稱是為爭執墊付工程款而臨時起意殺人，但後來當庭向莊婦家屬下跪道歉，一、二審都認定他有悔意，未達兩公約規範可處死的程度，不過，痛斥他手段殘忍，惡性重大，因此依強盜殺人罪判黃男無期徒刑，褫奪公權終身。

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