高市交大開放17處分隊申領交通事故資料 便民見成效

2019-07-05 10:39

〔記者黃建華／高雄報導〕以往民眾發生交通事故，要申請初判表、現場圖及照片等事故資料，只能到交通警察大隊聯合服務中心辦理，為了避免偏遠地區民眾舟車勞頓，交大特別開放全市17個分隊都可申領，讓不少民眾感到「揪感心！」

交通警察大隊長陳文耀，有感於過去民眾申請交通事故資料的不便，為減少民眾舟車勞頓，自今（2019）年3月起，開放轄區計17處交通分（小）隊申領交通事故資料，遠至六龜、湖內等民眾亦可在當地申領。

交大指出，與開放前相較，以往至交通警察大隊聯合服務中心申領者，單日平均約200多人，今年3月至5月止，開放後3個月，減少到約100出頭，以往等待椅座無虛席景觀已不復見。

經統計受理民眾申請交通事故件數中，有高達約一半的比例已分散至各交通分（小）隊申請，民眾至聯合服務中心申請數已明顯減少，此一便民措施成效顯著。

交大除了開放服務據點，讓民眾選擇就近的地點外，更將各據點每日服務時間延長自8時至22時，且不分例假日、全年無休，民眾若有需要，可利用空閒時間就近申領資料。

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