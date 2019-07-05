男蟲網路扮女騙GG照 4男失身又失財

2019-07-05 10:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕陳姓男子喜愛假扮女生，在網路交友軟體化名「婷薇」女子搭訕男子，表示想跟對方發生一夜情，約炮前還要求對方先傳有大GG的裸照「驗貨」，等騙得照片後再假冒女子堂哥，以公布為由向對方勒索金錢，共有4名男子受騙，詐得金額18萬元，被害男子不滿提告，陳男嚇得求解，返還詐騙金額，彰化地院仍依妨害性自主、恐嚇取財等罪，判有期徒刑2年、緩刑5年。

判決書指出，陳男（22歲）透過交友軟體認識一名人夫，2人約在汽車旅館喝酒，男子不勝酒力躺下，陳男乘機對人夫性器官口交，並持手機錄影性交過程，後來陳男跟人夫借錢2萬5千元卻遲遲不還，人夫討債還反遭陳男恐嚇，要傳影片給其老婆看等語。

陳男食髓知味，再上交友軟體，以「婷薇」化名搭訕施姓、吳姓等3名男子，大膽表示想跟對方一夜情，並要求先拍裸體照片、影片回傳，等取得照片後，再假冒婷薇堂哥上網跟對方質問有否跟堂妹約炮一事，要求金錢買回裸照，否則公布，施男、吳男心生恐懼，匯款4萬、11萬5千元，另名男子拒絕，表示要報警而未得逞，陳男犯法行徑也遭曝光逮捕。

法官審理，陳男取得多人的裸照後恐嚇取財，造成告訴人內心承受莫大恐懼，所生損害非輕，不過考量到被告已和原告完成調解，賠償對方的損失，判處陳男違反乘機性交罪1年8月，恐嚇取財與未遂，各2罪，各判處7月、10月徒刑，合併執行2年，緩刑5年，全案仍可上訴。

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