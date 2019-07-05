刑事局南打破獲大麻園 幕後金主是「統促黨」成員！

2019-07-05 10:06

〔記者黃建華／高雄報導〕刑事局南部打擊犯罪中心今天宣布破獲一個藏身南投縣民宅的水耕大麻園，起獲大麻植株20餘株、乾燥大麻葉數包及照明燈具、風扇等栽種製造大麻毒品的工具，警方先拘提到涉嫌負責種植大麻的張男及江男2嫌，經檢方聲押獲准，再循線逮捕涉嫌提供資金的「統一促進黨」乾隆黨部曾姓幹部，曾男訊後20萬元交保候傳，全案依涉嫌栽種製造、販賣二級毒品罪擴大偵辦中。

據了解，刑事局南部打擊犯罪中心於去年12月間獲知南投縣境內有不法分子租屋栽種製造大麻毒品，遂報請南投地檢署指揮，並與南投縣刑警大隊、南投警分局等單位共同偵辦。

經循線蒐證，專案小組日前持南投地方法院核發之搜索票，前往南投市的2處透天厝搜索，果然查獲以「水耕法」方式在室內栽種的大麻園，扣得大麻植株20餘株、乾燥大麻葉數包及控制室溫的照明燈具、風扇等栽種製造大麻毒品的工具，涉案張姓及江姓2名男子被拘提到案。

經檢方複訊後，認張姓及江姓2男涉犯毒品危害防制條例栽種製造販賣二級毒品大麻等罪嫌，屬最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，犯罪嫌疑重大，並有串證、滅證之虞，向南投地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢警溯源追查該大麻毒品工廠的資金來源及上游共犯，循線發現平日活躍於彰化地區、經常參與「統一促進黨」集會活動的乾隆黨部曾姓成員涉嫌重大，經長期蒐證及跟監埋伏，前天（3日）將曾嫌拘提到案，全案詢後將曾嫌移送南投地檢署複訊，曾嫌獲20萬元交保候傳。

警方表示，將持續積極緝毒、刨根溯源，阻絕毒品流入社會，以維民眾安居生活。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法