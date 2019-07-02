八德警分局鑑識體驗營 仿真毒品氣味體驗「毒」氣

2019-07-02 13:00

［記者鄭淑婷／桃園報導］警局暑假小小警察體驗營已成熱門暑期活動之一，活動經常一開放報名就秒殺，桃園市八德警分局今天於防災教育館舉辦的暑期少年活動「鑑識警察防災教育體驗營」，吸引120名高中、國中小學生參加，警方也開放家長一起同行，並與中國信託反毒教育基金會合作，現場擺放特殊的「仿真毒品氣味體驗箱」，讓大小朋友實際聞一聞常見毒品，像是K他命、大麻、安非他命的氣味。

中國信託反毒教育基金會表示，仿真的K他命、大麻、安非他命氣味，都是透過香水調和而成、無毒無害，體驗上沒有年齡的限制，主要是希望透過實際的氣味體驗，讓大小朋友記住這些味道，若是在生活、住家周遭察覺到這樣的氣味，可能就要提高警覺並採取適當的處置；許多家長、小朋友體驗「毒品的味道」後，直說：「真的很臭、很嗆！尤其是K他命的味道，非常難聞，不解怎麼會有人要吸毒」。

體驗營另規劃犯罪預防宣導、鑑識採證及小朋友最喜歡的警用裝備體驗，由警方帶領小朋友實際操作刑案現場鑑識工作，包括採集指紋、鞋印及辨識血跡等，並穿上防彈背心、頭盔、盾牌、警棍等，體驗警方在群眾活動現場所穿著的裝備。

八德警分局分局長陳錦坤表示，暑假期間青少年因無課業壓力、空閒時間較多，易流連網咖及涉足色情、賭博、暴力等場所，因此以「暑期保護青少年－青春專案」為主題規劃此次活動，希望藉由體驗警方專業鑑識、勤務裝備及預防犯罪宣導，讓青少年了解基本法令常識與權益。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法