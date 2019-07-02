不限定資格領取 宮壇人員發白米被控「幫助賄選」 判無罪
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2019-07-02 12:58

〔記者黃建華／高雄報導〕鳳山一處宮壇「鳳邑尊將會」，去年8月發放200包白米賑濟弱勢，有意參選鎮東里里長的黃男到場發放文宣、面紙增加曝光度，卻遭檢舉涉嫌賄選，包括黃男和宮壇人員共6人被檢方起訴。但高雄地院審理大逆轉，白米並非黃男提供，而是其他宮廟共襄義舉，且領米對象並不限鎮東里里民，連大樹區民眾也來領，黃男等6人都獲判無罪。

檢方起訴認為，被告黃男係鳳山區第三屆鎮東里里長參選人。黃男為謀順利當選並衝高得票數，遂利用去年8月間，前往黃姓母子等人開設的宮壇「鳳邑尊將會」發放3公斤裝白米200包，藉口農曆中元節普渡散福，免費發送白米貢品給鎮東里里民、低收入戶。黃男並身穿「里長候選人」字樣背心到場發放文宣、面紙，現場並擺放旗幟，尋求里民投票支持黃男。

不過，法院審理時，黃男堅稱他當時還未完成里長參選人登記，到場發文宣、面紙只是想趁領米時人多，增加曝光度，白米並非他提供。

「鳳邑尊將會」黃姓負責人母子也喊冤強調，白米是三民區其他宮壇共襄義舉，贊助中元普渡後的供品，「發放對象、低收入戶，更不限鎮東里里民。」

法官查證黃姓宮壇負責人確實在臉書有回應網友訊問，「住大樹地區是否可領?」他明確表示「可以喔!」領米的陳男等人也證實，領米時並未查核身分。顯見領取白米並沒有資格限制。

高雄地院一審因此認為發放白米賑濟民眾案一事，賄選事證不足，將黃姓里長參選人與宮廟負責人母子、工作人員等6人統統判無罪。可上訴。

  • 鳳山鎮東里一間宮壇去年發放白米賑濟弱勢卻被檢舉涉嫌幫助黃姓里長參選人賄選，所幸發放對象不限里民，統統判無罪。（記者黃建華攝）

    鳳山鎮東里一間宮壇去年發放白米賑濟弱勢卻被檢舉涉嫌幫助黃姓里長參選人賄選，所幸發放對象不限里民，統統判無罪。（記者黃建華攝）

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