不限定資格領取 宮壇人員發白米被控「幫助賄選」 判無罪

2019-07-02 12:58

〔記者黃建華／高雄報導〕鳳山一處宮壇「鳳邑尊將會」，去年8月發放200包白米賑濟弱勢，有意參選鎮東里里長的黃男到場發放文宣、面紙增加曝光度，卻遭檢舉涉嫌賄選，包括黃男和宮壇人員共6人被檢方起訴。但高雄地院審理大逆轉，白米並非黃男提供，而是其他宮廟共襄義舉，且領米對象並不限鎮東里里民，連大樹區民眾也來領，黃男等6人都獲判無罪。

檢方起訴認為，被告黃男係鳳山區第三屆鎮東里里長參選人。黃男為謀順利當選並衝高得票數，遂利用去年8月間，前往黃姓母子等人開設的宮壇「鳳邑尊將會」發放3公斤裝白米200包，藉口農曆中元節普渡散福，免費發送白米貢品給鎮東里里民、低收入戶。黃男並身穿「里長候選人」字樣背心到場發放文宣、面紙，現場並擺放旗幟，尋求里民投票支持黃男。

不過，法院審理時，黃男堅稱他當時還未完成里長參選人登記，到場發文宣、面紙只是想趁領米時人多，增加曝光度，白米並非他提供。

「鳳邑尊將會」黃姓負責人母子也喊冤強調，白米是三民區其他宮壇共襄義舉，贊助中元普渡後的供品，「發放對象、低收入戶，更不限鎮東里里民。」

法官查證黃姓宮壇負責人確實在臉書有回應網友訊問，「住大樹地區是否可領?」他明確表示「可以喔!」領米的陳男等人也證實，領米時並未查核身分。顯見領取白米並沒有資格限制。

高雄地院一審因此認為發放白米賑濟民眾案一事，賄選事證不足，將黃姓里長參選人與宮廟負責人母子、工作人員等6人統統判無罪。可上訴。

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