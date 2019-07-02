酒駕新制大執法 台中首日「連坐」開罰4名乘客

2019-07-02 13:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局從本月1日清晨起，因應酒駕連坐等新制度，連續3天「大執法」，首日（1日）共取締45件酒駕，其中，酒測濃度未達0.25毫克共13件，僅開單告發，並未移送法辦，酒測濃度超過0.25毫克，已達公共危險程度並移送法辦共21件，拒測與拒測告發件數共5件，另依酒測連坐新制，告發同車乘客共4人（4件），電動車與自行車酒駕拒測告發1件，依公共危險罪移送法辦1件。

依據酒測新制規定，上述拒絕酒測的5人，可以裁罰最高18萬元，至於4名（4件）與酒駕者同車的乘客，可處最高600元罰鍰，至於兩位騎乘電動車或自行車的酒駕者，其中1人拒測，可處2400元罰鍰，另有1人酒測已達公共危險罪標準，則是移送法辦，這項大執法將持續執行至本月3日。

中市警方指出，酒駕新制本月1日起上路，中市警方的首例，是上路後僅40分鐘，1日凌晨0時40分，1名中年大叔開車行經南屯區干城街，被警方發現任意變換車道未打方向燈攔查時，員警見他滿臉潮紅且身上散發濃濃酒味，研判酒後駕車要求酒測，問他，「你知道酒駕新法開始了嗎？」，大叔點頭如搗蒜說「我知道錯了」，但他堅決拒測，警方隨即依新法開出台中第1張18萬元的拒測罰單。

台中市警局指出，這場大執法採取「封鎖式」或「分散式」路檢及「巡邏」等勤務方式，全面執行取締酒駕，促使酒駕者「不敢」、「不能」存有絲毫僥倖，同時藉由勤務執行讓市民知悉酒駕新制上路，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，貫徹「酒駕零容忍」執法決心。

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