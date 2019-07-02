選里長欲花50萬搓掉對手被拒 還吃賄選官司代價慘重

2019-07-02 12:38

〔記者黃建華／高雄報導〕林園區東汕里去年里長選舉，謝姓里長候選人涉嫌開價50萬元欲「搓掉」王姓競選對手被拒，謝男另涉嫌以「幫里民過生日」為由，包1千元紅包給廖男，並送4千元給洗腎的謝姓宗親買營養品，另給表弟1千元，謝男最後不但落選，還吃上違反選罷法官司，高雄地院一審將他判應執行3年2月，褫奪公權3年。全案可上訴。

判決指出，去年林園區東汕里里長選舉前，年近7旬的謝男有意參選里長，涉嫌在5月間兩度到有意選里長的對手王男的魚塭，先向王男表示，若願放棄競選東汕里里長，願支付30萬元遭王拒絕；第二度登門則加碼稱王若願放棄競選東汕里里長，願給付50萬元給王，但仍然被王拒絕。

同年7月到8月間，謝男先後以祝賀廖姓里民生日為由，包1千元紅包給廖男，同時另給長期洗腎的謝姓宗親4千元，表示給謝男買營養品。另外，謝男還拿1千元給何姓表弟，稱協助照顧其智障弟弟。

東窗事發，被檢調單位偵辦起訴，謝男在法院審理時，雖坦承開價希望王姓對手退選，但未被接受。至於被控向廖男、謝姓宗親、何姓表弟等買票一事，則統統否認是賄選，並反指廖男等都是王姓對手的樁腳，但不被法官採信。

高雄地院審結，依對於具有候選人資格者行求賄賂，而約其放棄競選及期約賄選等罪，將謝男判應執行有期徒刑3年2月，褫奪公權3年。可上訴。

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