底價790萬元被嫌貴！ 新北檢拍賣勞斯萊斯流標
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行政執行署新北分署拍賣新北地檢署偵辦吸金案查扣的勞斯萊斯名車，吸引民眾前來看車。（記者陳慰慈攝）

行政執行署新北分署拍賣新北地檢署偵辦吸金案查扣的勞斯萊斯名車，吸引民眾前來看車。（記者陳慰慈攝）

2019-07-02 10:59

〔記者陳慰慈／新北報導〕法務部行政執行署新北分署與新北地檢署今聯合舉辦「123聯合拍賣日」，其中最受矚目的就是新北檢偵辦億圓富吸金案所查扣、要價超過2千萬元的勞斯萊斯（ROLLS-ROYCE）魅影（Ghost）罕見名車，不少二手車商與民眾趕在拍賣前先來賞車，但因底價790萬元過高，最後無人投標流標，拍賣程序不到5分鐘就結束。

該台勞斯萊斯2010年7月出廠、排氣量6952C.C，上午9時20分起在新北分署1樓榮華路2段入口處臨時停車格開放參觀，9時30分至10時開放民眾登記領取號碼牌，拍賣時由現場出價最高且高於底價者為拍定人。

有二手車商表示，他手邊有一台雙門的勞斯萊斯，同樣是2010年出廠的，但他開價200多萬元就賣不出去，何況這台勞斯萊斯底價定那麼高，雨刷也被換掉非原廠，若開價2、300萬元還能接受。

車商還抱怨，新北檢網路拍賣公告，「經檢察官當場同意減價者，得續行拍賣程序，減價次數以2次為限」，但檢察官未同意減價，導致拍賣程序一開始，車商就直接把拍賣牌交給分署人員不喊價。

另新北分署中午12時起，還將變賣扣押自「落跑名媛」吳麗玲銀行保管箱中的11件金飾，吳女跳票21億元後潛逃海外，名下的台北市「元大一品苑」、新北市「巴黎十六區」及高雄市「人文首璽」豪宅，2015年起已陸續被法拍，當年度財產交易所得合計1億326萬元，應課綜合所得稅約2065萬元，扣除國稅局已徵起的金額184萬元，加計利息尚欠2250萬餘元未繳，分署因此於今天便賣吳女保存良好的金元寶、金項錬等金飾。

  • 拍賣吸引數10名民眾到場，最後無人應買流標。（記者陳慰慈攝）

    拍賣吸引數10名民眾到場，最後無人應買流標。（記者陳慰慈攝）

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