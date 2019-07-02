底價790萬元被嫌貴！ 新北檢拍賣勞斯萊斯流標

2019-07-02 10:59

〔記者陳慰慈／新北報導〕法務部行政執行署新北分署與新北地檢署今聯合舉辦「123聯合拍賣日」，其中最受矚目的就是新北檢偵辦億圓富吸金案所查扣、要價超過2千萬元的勞斯萊斯（ROLLS-ROYCE）魅影（Ghost）罕見名車，不少二手車商與民眾趕在拍賣前先來賞車，但因底價790萬元過高，最後無人投標流標，拍賣程序不到5分鐘就結束。

該台勞斯萊斯2010年7月出廠、排氣量6952C.C，上午9時20分起在新北分署1樓榮華路2段入口處臨時停車格開放參觀，9時30分至10時開放民眾登記領取號碼牌，拍賣時由現場出價最高且高於底價者為拍定人。

有二手車商表示，他手邊有一台雙門的勞斯萊斯，同樣是2010年出廠的，但他開價200多萬元就賣不出去，何況這台勞斯萊斯底價定那麼高，雨刷也被換掉非原廠，若開價2、300萬元還能接受。

車商還抱怨，新北檢網路拍賣公告，「經檢察官當場同意減價者，得續行拍賣程序，減價次數以2次為限」，但檢察官未同意減價，導致拍賣程序一開始，車商就直接把拍賣牌交給分署人員不喊價。

另新北分署中午12時起，還將變賣扣押自「落跑名媛」吳麗玲銀行保管箱中的11件金飾，吳女跳票21億元後潛逃海外，名下的台北市「元大一品苑」、新北市「巴黎十六區」及高雄市「人文首璽」豪宅，2015年起已陸續被法拍，當年度財產交易所得合計1億326萬元，應課綜合所得稅約2065萬元，扣除國稅局已徵起的金額184萬元，加計利息尚欠2250萬餘元未繳，分署因此於今天便賣吳女保存良好的金元寶、金項錬等金飾。

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