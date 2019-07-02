圖利「七七行館」案改判無罪 2官員當庭落淚

2019-07-02 10:59

前國有財產局長洪寶川改判5年2月

〔記者楊國文／台北報導〕「七七行館」案今有重要進展！國有財產局（國產署前身）前局長洪寶川，被控指示下屬放水，讓前苗栗縣長劉政鴻的胞弟劉政池非法承租、申購陽明山國家公園土地，興建七七行館私人別墅，一審依主管事務圖利罪判洪6年徒刑，褫奪公權5年，涉協助護航的時任股長張智傑、課員廖益群，均判5年4月，褫奪公權4年，高等法院今仍依圖利罪判洪5年2月、褫奪公權3年，但張、廖均無罪，可上訴。張、廖和張妻3人聆判均當庭激動落淚。

張智傑庭訊後哽咽受訪表示，此案起訴時距離案發已超過8年了，被檢方訊問時，對案發時的記憶根本不太清楚，相關資料也不能立刻找齊，「檢察官卻以片斷的資料就起訴我們，後來我們在法院審理時就不斷蒐集相關案例，提出來佐證說此案並非特例」，指出陽明山相關國有土地出售的標準都是一樣，七七行館案並非個案，他不知道劉政池的身份背景，「欣慰終於能還我們清白」。此案纏訟多年，「太辛苦了」，張妻在旁不斷點頭拭淚。

洪寶川今未聆判，無法得知他對判決看法。

士林地院判決指出，劉政池1998年10月間欲承租陽明山國家公園內的506號土地、面積4572平方公尺，但依規定，非都市計畫區每人最多只能承租2千平方公尺，洪寶川時任國產局台灣北區辦事處處長，竟指示下屬放水核租。

劉打算在承租土地建造七七行館，他先申請分割成五小段，2005年7月間再向北辦處申購土地，但因位處陽明山一般管制區，還須陽管處出具合法建築物證明，由於土地原有的廢棄廠房已遭拆除，陽管處無法核發證明，劉遂向國產局陳情，當時已升任局長的洪，交代張智傑指示廖益群，打電話詢問陽管處後，虛偽記載陽管處告知合法，進而讓申購案通過。

因查不到洪、張、廖3人與劉有資金往來，也無證據指出劉要求偽造電話紀錄，合議庭推斷洪考量劉的胞兄劉政鴻當時是立法委員，才一廂情願圖利劉，雙方並無犯意聯繫；洪等3人始終否認犯罪，洪辯稱只是便民服務，並非包庇劉，「我沒有那麼大的權力」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法