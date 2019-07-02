囂張不肖子欺負父親 還持6刀砍殺父友人

2019-07-02 10:35

［記者楊政郡／台中報導］台中市霧峰區52歲張男多次毆打、騷擾父親，而被聲請保護令在案，但張男依然故我，陳姓鄰居兼友人多次陪同張父報警，張男今年4月攜帶菜刀1把、柴刀5把到陳男住處外叫囂，咆哮「要給你死」，陳男雖持木棍打掉他的柴刀，張又拿出菜刀砍殺，造成陳左手腕刀傷、骨折、頭頸多處傷口、顏面神經被切斷、左手及4指肌腱、神經斷裂，陳妻報警送醫院，倖免於難，同日張男也向警局自首犯案，檢方依殺人罪起訴。

起訴書指出，張男的父親已對他聲請保護令在案，但張男依然故我，還是經常騷擾父親、向父親伸手要錢，要不到就辱罵、甚至毆打，父親的陳姓鄰居兼友人，看不過去見義勇為，認為張男已經違反保護令，多次陪同張父去警局報案，因此讓張男心生不滿。

張男在今年4月20日上午6時，喝了兩瓶保力達，攜帶菜刀1把、柴刀5把，騎機車到陳男住處門口叫囂，看到陳男出門，即咆哮「要給你死」，陳男檢起地上木棍抵抗，打掉他的柴刀，但張立即持菜刀再次攻擊，但陳男徒手自衛，刀落處就成傷，不僅頭頸部、顏面被殺傷，顏面神經被切斷，左手神經肌腱斷裂，左手4指合併神經、血管、肌腱斷裂，手指骨頭斷裂等傷害。

當天上午7時張男行兇後，帶走柴刀及菜刀各一把，其餘留在現場，數分鐘後出現在警局投案，全身酒氣及血跡。

陳妻看見驚喊呼救，報警後送醫院急救，陳男救回一命。

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