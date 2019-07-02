男友跑了卻把別人老公帶上床 嘿咻一半被破門抓姦

2019-07-02 05:57

［記者楊政郡／台中報導］蔡婦因男友離家心情苦悶，帶著啤酒找曾姓夫妻訴苦，喝到半夜11點，女主人羅婦先回房睡，半夜3點醒來找不到老公，到蔡婦家房間敲1分鐘才開門，羅婦發現蔡婦穿上老公短褲躲廁所，老公下半身赤裸低頭坐在床沿，事後蔡婦反嗆被性侵、仙人跳！法官發現是蔡婦帶曾男進房，被抓姦時急著躲，而不是獲救情境，酒後亂性出軌較可信，依妨害家庭相姦罪判蔡婦3月徒刑。

判決書指出，已當阿嬤的蔡婦，租屋居住中市西屯區，與曾、羅夫妻是鄰居關係，2家常有往來，去年5月7日，蔡婦男友多日未歸不知去向，蔡婦自己帶啤酒到曾男住處訴苦，兩人喝到晚上11點，女主人下逐客令，並先進房睡覺，但兩人還持續在客廳喝。

半夜3點羅婦醒來，不見老公回房睡，客廳也沒人，到蔡婦家敲門，蔡婦媽媽來開門，又到蔡婦房間敲門約1分鐘才開，蔡婦和曾男兩人神色緊張、衣衫不整，曾男下半身赤裸，蔡女穿曾男短褲躲廁所，原來兩人嘿咻一半被抓。

曾男（老婆撤回告訴）供稱，兩人都喝很多，應該是蔡領他進去房間，兩人性行為進行中羅女來敲門，趕快起來穿衣服。他很懊惱，頭低低的坐在床沿，沒穿褲子，因蔡婦抓走他的短褲跑到廁所去躲，還是老婆跟蔡女要回褲子，蔡婦當時有跟老婆說「對不起」。

當天蔡婦下跪要羅婦原諒她，羅說要告，蔡則反嗆要告性侵。

蔡婦坦承有發生性行為，辯稱當天喝4瓶啤酒，曾男對她上下其手，她拒絕並說要回家睡覺，曾跟進她房間，並性侵她，她雖有推開、反抗，當時兩人都很醉，她有問警察這是否為仙人跳！

法官發現，蔡婦犯後寫下悔過書，內容大致是「本人在一個月內完成搬家，不再與曾男見面聯繫，酒後亂性做出破壞家庭行為，是我不對」。

法官認為蔡婦遇到抓姦而躲起來，不像被性侵者有外人來，是有獲救的情境，且沒有蔡婦主動帶領，曾如何進入她房間，且蔡婦房內有外孫女（未成年），客廳還有媽媽，求救機會很多，要硬ㄠ「被性侵、仙人跳」，有違常情。

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