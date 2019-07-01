瞎！自己連任里長 「掏腰包」幫議員買票被抓

2019-07-01 17:32

［記者楊政郡／台中報導］台中市東勢區中寧里長廖蒙秀峰，去年順利當選連任，但涉嫌幫市議員候選人王綉滿（落選）買票，「自掏腰包」3000元，由守望相助隊隊長石伯達轉交給3名選民，台中地院依違反選罷法判3年6月，褫奪公權5年；石男判2年、緩刑5年，附帶提供義務勞務240小時，褫奪公權3年。

判決書指出，廖蒙秀峰是現任東勢區中寧里里長，去年自己角逐連任，不是為自己買票被抓，而是為市議員候選人王綉滿買票被抓！去年11月18日上午在該里守望相助隊（里長為主任委員）辦公室外，交付3000元給石，囑託石伯達以每票1000元買票。

石伯達不敢鬆卸，當天中午就到東勢區第五衡街蕭婦住處，交付1000元現鈔，期求蕭投票支持王綉滿。又到第五衡街徐男住處，同樣交付1000現鈔，期求支持王綉滿。下午時分，又到第五衡街劉羅女士住處，交付1000元，期求投票支持王綉滿。

檢調據報後傳喚相關行、受賄人，受賄人均坦承並主動交出賄款，計3000元，事後均獲緩起訴。

廖蒙秀峰喊冤，他坦承有交給石3000元，但不是賄款，是請石幫他拉票，給他買涼水，順便幫幫市議員候選人王綉滿，他用中文、台語及客家話交叉講，可能讓石聽錯了。

石供稱與里長相識20餘年，都是以台語及客家話溝通，他會一點客家話，溝通沒問題，且石與受賄證人都說這1000元是要支持王綉滿，沒提到選里長之事，被告事證明確。

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