女討百萬聘禮 夫家竟稱訂婚場面展示而已

2019-07-01 16:55

〔記者王定傳／新北報導〕吳姓女子婚後把價值上百萬元的金飾、鑽石等聘禮交給白姓前夫及婆婆保管，想討回時卻遭拒，遂提出返還寄託物之訴；白姓母子堅稱飾品只是場面展示所用非聘禮，還聲稱對吳女很好，生1個小孩給100萬元、第2個200萬元，不到5年給了500萬元，絕非貪圖飾品，但新北地院依證人證詞判定這些飾品是聘禮，判白姓母子返還！

據了解，吳女與白男在2012年結婚、去年離婚，吳女提訴指出，2人訂婚時，前夫依傳統習俗下訂，贈與各重達2兩的黃金項鍊及黃金手環、各1克拉的鑽戒及紅寶石戒指等，並當場幫她配戴，向親友宣布為聘禮，但沒多久就以家中曾遭竊為由，要求她把聘禮交給其母，放在銀行保險箱代為保管，至今仍拒絕返還。

白姓母子反駁，白男跟吳女相差20歲，且吳女打扮虛華，可能賣掉飾品不傳承，當時只是作為場面展示之用，並非聘禮，這些飾品是白母所有。

白姓母子還稱，婚後家庭開銷都由白男支付，吳女生1個小孩可獲100萬元，2個200萬元，且過年時，白男還曾給吳女20萬紅包，連生日、情人節、中秋、聖誕、國慶、婦幼節、元旦等節日，都會給6000元或8000元紅包，不到5年給了對方500萬元，絕非貪圖金飾。

審理時，吳女姊姊指證，訂婚時男方有向現場親友表示是聘禮；吳母也說白男確實曾說金飾是要送給女兒，「雙方親戚都在，我妹妹說怎麼那麼好，送那麼多，我說我們也有送，只是沒有這麼多，很多人都搶著看」。

另外，伴娘曾拍攝飾品PO上臉書恭喜新娘：「百萬珠寶…妳值得了」，亦出庭指證：「我的認知是男方送給女方」加上白家未能舉證證明「展示」一說，且白母全程在場未即時表示反對，等於默示承認兒子贈與行為，法院最後判決白姓母子返還飾品。

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