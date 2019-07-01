故宮南院旁蒜糖珍貴檜木遭竊 警方查獲竊嫌送辦

2019-07-01 13:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義縣六腳鄉的蒜頭糖廠是知名景點，更是嘉義縣府劃定的文化景觀，糖廠內的倉庫多次用來舉辦世界搏茶會等活動；6月17日廠區人員發現東、西兩側倉庫內珍貴的檜木屋梁有多根遭鋸斷竊走，由於竊案發生位置就在故宮南院旁，許多民眾議論紛紛，擔憂國寶安危，警方連日追查，今天宣佈破案，查獲古姓、林姓、劉姓3名嫌犯及收贓的陳姓嫌犯，依竊盜罪嫌移送法辦。

蒜頭糖廠兩側倉庫目前由嘉義縣政府承租，東側倉庫主要進行蔗埕冰樂園工程，西側倉庫先前由嘉義縣府用來舉辦世界搏茶會，目前閒置中；蒜糖倉庫遊客多，平常也有施工人員和管理人員，且倉庫屋頂高度高，卻遭鋸斷竊走檜木屋梁，讓地方民眾議論紛紛。

發生珍貴檜木竊案的蒜糖倉庫就位於故宮南院北側，南院內更有大批珍貴國寶，發生珍貴檜木遭竊案件，警方相當重視，並成立專案小組偵辦，並針對嘉義縣、市木材銷售及檜木藝品店之易銷贓場所，全面清查。

警方今天宣布，查獲主嫌古某及共犯林某、劉某及收贓嫌犯陳某等4人，並起獲遭竊的檜木樑柱加工後成品（檜木板條）9支，專案小組人員並清查到另組陳、張兩嫌涉及盜竊雲林北港、台南鹽水糖廠倉庫檜木，嘉義縣警方正擴大與台南、雲林共辦中；嘉義縣府則回應，遭竊部分將會與台糖協商復原。

警方表示，台灣舊式平房經常使用檜木樑柱，現因價格不菲，引起竊賊覬覦，呼籲家中有老式平房的民眾要有防竊觀念，收購舊木業者對於收購時要請兜售者出示承包或其他證明，以免觸法。

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