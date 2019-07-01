竹聯幫大哥遭虐死只剩老母一人 好友替他出喪葬費

2019-07-01 12:55

〔記者王定傳／新北報導〕男子李灝、李志嘉及陳柏安去年6月擄走竹聯幫南堂南賢會前會長陳智強圍毆，並剃他頭髮、拿熱鐵條燙他，凌虐3小時，不顧被害者全身是血，還持膠帶將他勒死，連舌骨都斷裂；陳智強死後，家屬僅母親一人，當時無力支付殯葬費，他的好友闕姓男子出面解決再向李男等3人求償，新北地院審理後判3人賠償105萬餘元。

檢方起訴時認為，陳智強是竹聯幫南堂新生代大哥，前年4月出獄後經營傳播公司，他與闕姓應召站業者是好友；同年12月間，因闕男與楊姓同業有利益糾紛，各自撂人談判，闕找來陳男斡旋，楊則找美鷹會助陣，由於談判破裂，雙方大打出手，因陳男態度強硬，自稱「南港殺強」，被美鷹會視為眼中釘。

檢警調查，美鷹會數次放話欲修理陳男，命李灝等人打探行蹤，得知他常把車停在南港興中立體停車場，偷偷在車底下裝GPS衛星追蹤器，以記事本記錄作息。

不過，法院認為，不能只憑闕男證述就認為李灝等人與美鷹會有關、或受美鷹會之託殺人，最後依李灝供述判定，陳、李曾因「行走、碰撞」衝突，之後，陳男派人毆打李男而引起殺機。

去年6月23日早上，李灝與綽號「阿國」男子及李志嘉、陳柏安，趁陳男取車時，上前「蓋布袋」圍毆，強押載到新北市鶯歌三鶯路的鐵皮屋，由阿國及陳柏安在外把風，李志嘉在屋內監控有無人接近及被害者是否反擊。

李灝隨即持鐵條、鐵鎚、球棒等物毆打陳男，脫他內褲塞嘴、剃掉他頭髮，還拿瓦斯噴槍把鐵門拉桿燒紅，戳燙背部及臀部，凌虐3小時後以黑色膠帶勒脖子，被害者因窒息及失血外傷死亡。

一審法院依殺人罪判3人各11年至14年徒刑；高等法院二審認為3人手段凶殘，一審量刑過輕，撤銷改判各12年至18年徒刑。

他的好友闕男向3人提出民事訴訟主張，在陳智強死亡後，家屬只有母親一人，當時無力支付相關殯葬費用，故由他代為繳付塔位費用及骨灰位、牌位永久管理費、禮儀用品費、喪葬費用等；法院審理後判3人賠償105萬餘元。

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