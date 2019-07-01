好悲！她身上只有26元 偷27元飯糰送他 竟遭反控…

2019-07-01 11:42

〔記者黃建華／高雄報導〕身上僅有26元的洪姓女子，自己景況已經夠慘的，今年3月間得知林姓友人肚子餓、身上剩1元，同是天涯淪落人的洪女，涉嫌在超商拿了一個27元御飯糰、未結帳就拿給林男吃，店員報警，洪女因此吃上竊盜官司。法院審理時，洪女否認偷竊，辯稱2人身上共有27元，「只是還沒結帳」，但林男卻證稱:洪女給他飯糰時說「是人家不要的」，證詞不利洪女，害洪女一審被依竊盜罪判處罰金3千元，如易服勞役，需關3天。可上訴。

這起超商御飯糰竊案，發生在今年3月8日「婦女節」，涉案被控偷竊御飯糰的洪姓女子，當天其實並不快樂，身上僅剩26元的洪女和身上僅剩1元的林姓友人，堪稱同是天涯淪落人。

判決指出，洪女當天因知道林男肚子餓，2人一起到鹽埕區某超商時，洪女順手拿了一個價值27元的御飯糰後，並未結帳就給林男吃，超商店員發現後，暗中報警處理，警方趕抵洪女辯稱「忘記結帳」，並將2人身上的27元拿出，被警方查扣，但因竊盜案屬公訴罪，警方仍將洪女依涉嫌竊盜罪嫌移送辦，並經檢方起訴。

法院審理時，洪女坦承未經結帳即將御飯糰交給林姓友人食用，但矢口否認竊盜，辯稱：她身上有26元，林男身上也有1元，還沒有付錢而已。

未料，吃掉洪女偷來飯糰的林男證詞卻不利洪女，他指出，洪女當時向他表示「飯糰是人家不要的」，法官據此認定洪女本無付款意願，否則當會向林男告知「須一同付款」，認定洪女有竊盜故意甚明。

不過，法官認為，被告洪女於偵查中已遭扣案27元，應視被告業已賠償告訴人，足認被告未因本件犯罪而保有任何利益，如再就其犯罪所得宣告沒收或追徵，尚有過苛之虞，因此僅因竊盜罪判他罰金3千元，如易服勞役，以新臺幣1仟元折算1日。可上訴。

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